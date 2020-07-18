ЄС закликав Росію вивести війська з України і припинити підтримку терористів

Росія повинна використовувати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі і припинити розпалювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомив Укрінформ, про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму. Її оприлюднили на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

В Євросоюзі наголосили, що Мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання, забезпечуючи дотримання суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росія "як підписант Мінських домовленостей" взяла на себе відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту і виконання цих угод.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати ці зобов'язання шляхом конструктивних дій у рамках Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату", – йдеться у заяві.

Також Росії нагадали, що економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів, прив'язані до повного виконання нею Мінських договоренностей. На цьому тлі ЄС закликав Росію використовувати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань в повному обсязі.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбовані інформацією про присутність російської військової техніки і військовослужбовців у районах, які контролюють підтримувані Росією збройні формування", – зазначено в заяві.

Коментуючи переговори у Мінську, у ЄС, зокрема, зазначили, що очікують просування щодо таких питань, як одночасне відкриття КППВ у Золотому та Щасті, оновлений план розмінування та взаємне звільнення утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом.

"У цьому контексті ми вітаємо політичну волю та конструктивний підхід України щодо врегулювання цього конфлікту. Відкриття решти тимчасово закритих КППВ є надзвичайно важливим, і ми закликаємо до простих та адекватних процедур перетину, без зайвих обмежень", – наголосили в ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Євросоюзі нагадали Росії, що вона підписала Мінські угоди, а значить повинна нести відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту і повинна виконувати свої зобов'язання конструктивно, працюючи в рамках Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.