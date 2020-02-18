Європейський Союз закликав Росію негайно використати свій вплив на терористів і припинити ескалацію ситуації на Донбасі.

Представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що військова ескалація в районі Золотого із застосуванням забороненого озброєння викликаює "крайню тривогу".

ЄС закликав Росію негайно приструнити терористів на Донбасі

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використовує свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. Сьогоднішні повідомлення про військову ескалації в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненого Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу", – зауважив представник ЄС.

За його словами, наступ йде врозріз з узгодженим припиненням вогню, яке досі не дотримується.

Представник ЄС додав, що повна реалізація Мінських угод і заходів, узгоджених на Нормандські саміті в Парижі, має "вирішальне значення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, США закликали закликали РФ дотримуватися своїх зобов'язань в рамках Мінських угод і Нормандського формату.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв. Після 10:00 російські війська відступили.

За офіційними даними, поки відомо про одного загиблого і чотирьох поранених українських бійців. Втрати терористів виявилися більшими: четверо загиблих і шестеро поранених.

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