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18 лютого • оновлено в 16:50
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ЄС закликав Росію негайно приструнити терористів на Донбасі

1.1т
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Європейський Союз закликав Росію негайно використати свій вплив на терористів і припинити ескалацію ситуації на Донбасі.

Представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що військова ескалація в районі Золотого із застосуванням забороненого озброєння викликаює "крайню тривогу".

ЄС закликав Росію негайно приструнити терористів на Донбасі

ЄС закликав Росію негайно приструнити терористів на Донбасі

"Ми очікуємо, що Росія повною мірою і негайно використовує свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. Сьогоднішні повідомлення про військову ескалації в районі Золотого із застосуванням зброї, забороненого Мінськими угодами, які призвели до жертв, викликають крайню тривогу", – зауважив представник ЄС.

За його словами, наступ йде врозріз з узгодженим припиненням вогню, яке досі не дотримується.

Представник ЄС додав, що повна реалізація Мінських угод і заходів, узгоджених на Нормандські саміті в Парижі, має "вирішальне значення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, США закликали закликали РФ дотримуватися своїх зобов'язань в рамках Мінських угод і Нормандського формату.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв. Після 10:00 російські війська відступили.

За офіційними даними, поки відомо про одного загиблого і чотирьох поранених українських бійців. Втрати терористів виявилися більшими: четверо загиблих і шестеро поранених.

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Теми
Бій під Золотим Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз Росія - країна-агресор
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Обстрел жилых домов в Зайцево у еврошлюхи претензий не вызывает.
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