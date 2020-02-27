Європейський Союз закликав Росію вплинути на підтримувані нею незаконні формування на Донбасі, щоб вони припинили вогонь.

Про це йдеться у заяві ЄС із приводу збройної ескалації в районі Золотого 18 лютого, яке було проголошено на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 27 лютого, передає "Укрінформ".

"Ми рішуче засуджуємо таку збройну ескалацію і спроби наступу, тому що вони демонструють відсутність прихильності до виконання Мінських домовленостей і заходів, узгоджених на нормандському саміті в грудні. Ми закликаємо Росію використати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне виконання режиму припинення вогню", – зауважили в ЄС.

Також наголошується, що незаконна анексія Криму та війна на сході України "залишається кровоточивою раною на європейському континенті з великою кількістю людських жертв, яка збільшується щотижня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!