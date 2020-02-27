Головна Новини
27 лютого • оновлено в 23:18
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

ЄС закликав Росію добитися від донбаських терористів "тиші"

1.1т
Читати матеріал російською

Європейський Союз закликав Росію вплинути на підтримувані нею незаконні формування на Донбасі, щоб вони припинили вогонь.

Про це йдеться у заяві ЄС із приводу збройної ескалації в районі Золотого 18 лютого, яке було проголошено на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 27 лютого, передає "Укрінформ".

ЄС закликав Росію добитися від донбаських терористів "тиші"

"Ми рішуче засуджуємо таку збройну ескалацію і спроби наступу, тому що вони демонструють відсутність прихильності до виконання Мінських домовленостей і заходів, узгоджених на нормандському саміті в грудні. Ми закликаємо Росію використати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне виконання режиму припинення вогню", – зауважили в ЄС.

Також наголошується, що незаконна анексія Криму та війна на сході України "залишається кровоточивою раною на європейському континенті з великою кількістю людських жертв, яка збільшується щотижня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бій під Золотим" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Бій під Золотим Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги