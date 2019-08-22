Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

ЄС – за Україну: Зеленський обговорив з Туском повернення Росії в G8

591 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Як повідомила прес-служба глави держави, сторони обговорили ініціативу США і Франції повернути Росію в Велику вісімку.

Зеленський закликав Євросоюз висловити рішучу позицію, що такий крок неможливий до тих пір, поки окупований Крим і йде війна на Донбасі.

"Дональд Туск запевнив українського лідера в незмінності загальної позиції ЄС по солідарності з Україною і пообіцяв, що буде відстоювати таку позицію під час саміту "Сімки" 24-26 серпня у Франції", - сказано в повідомленні.

Новини
Російський МЗС недолуго покритикував Зеленського

Також Зеленський 22 серпня надіслав всім лідерам країн G7 окремі письмові звернення з закликом і надалі посилювати свою підтримку України.

Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Вони обидва висловили підтримку України і виступили проти повернення РФ у Велику вісімку.

Зеленський і Туск

Зеленський і Туск

Як писав OBOZREVATEL:

  • Лідер США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав глава Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт в 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії також висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дональд Туск Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...