ЄС – за Україну: Зеленський обговорив з Туском повернення Росії в G8

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Як повідомила прес-служба глави держави, сторони обговорили ініціативу США і Франції повернути Росію в Велику вісімку.

Зеленський закликав Євросоюз висловити рішучу позицію, що такий крок неможливий до тих пір, поки окупований Крим і йде війна на Донбасі.

"Дональд Туск запевнив українського лідера в незмінності загальної позиції ЄС по солідарності з Україною і пообіцяв, що буде відстоювати таку позицію під час саміту "Сімки" 24-26 серпня у Франції", - сказано в повідомленні.

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Також Зеленський 22 серпня надіслав всім лідерам країн G7 окремі письмові звернення з закликом і надалі посилювати свою підтримку України.

Напередодні Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Вони обидва висловили підтримку України і виступили проти повернення РФ у Велику вісімку.

Зеленський і Туск

Як писав OBOZREVATEL:

Лідер США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав глава Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися покликати президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії також висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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