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10 грудня • оновлено в 16:40
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"ЄС" вказала Зеленському на небезпеку "формули Штайнамаєра" для України

1.5т
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Президент Володимир Зеленський на "нормандському саміті" в Парижі зобов'язався імплементувати "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу до законодавства України.

Про це в Facebook написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, коментуючи підсумки саміту.

"Зустріч з Путіним відбулася з ініціативи Зеленського, щоб "припинити війну". Поки не вдалося. У комюніке написано три важливих конкретних пунктів. Один позитивний: обтічно про припинення вогню до кінця 2019 року. І два жахливих: про "особливий статус" ОРДЛО на постійній основі, тобто про створення автономії або федералізації, щоб не говорив Зеленський, і про імплементацію підписаної за вказівкою офісу Зеленського формули Штайнмаєра в національне законодавство. А це політична інтеграція ОРДЛО без безпекового варіанту", – йдеться в повідомленні.

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Княжицький додав, що цей план підтверджений підписами лідерів "нормандської четвірки".

"Так, він (план – Ред.) не набрав ще в силу, але вже став серйозним міжнародним зобов'язанням. Таким чином, Зеленський дійсно не перетнув червоних ліній, але відстрочив їх перехід і зафіксував в комюніке", – застеріг депутат.

Також підтримав Княжицького колега по фракції Ростислав Павленко.

"Я не побачив і не почув нових зобов'язань Росії, але зате почув, і в комюніке відображені нові зобов'язання України. В тому числі, що стосується "формули Штайнмаєра", і того, що через чотири місяці сторони зустрінуться для обговорення політичних та безпекових питань, включаючи проведення виборів. Це нове, цього не було. І це дійсно турбує", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Парламентарій додав, що результати переговорів не дають оптимістичні прогнози, адже виведення військ Росії було би більш вигідним для України.

"І щодо точок розведення, то питання, а чому, например не розвести в Дебальцево? Це українська територія, яка повинна бути під контролем нашого уряду, згідно всіх карт і погоджень. Чому б звідти не вивести російські війська і бойовиків? На жаль, картина результатів переговорів не дуже оптимістична", – підкреслив Павленко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі , за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ростислав Павленко Микола Княжицький Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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