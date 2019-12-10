"ЄС" вказала Зеленському на небезпеку "формули Штайнамаєра" для України

Президент Володимир Зеленський на "нормандському саміті" в Парижі зобов'язався імплементувати "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу до законодавства України.

Про це в Facebook написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, коментуючи підсумки саміту.

"Зустріч з Путіним відбулася з ініціативи Зеленського, щоб "припинити війну". Поки не вдалося. У комюніке написано три важливих конкретних пунктів. Один позитивний: обтічно про припинення вогню до кінця 2019 року. І два жахливих: про "особливий статус" ОРДЛО на постійній основі, тобто про створення автономії або федералізації, щоб не говорив Зеленський, і про імплементацію підписаної за вказівкою офісу Зеленського формули Штайнмаєра в національне законодавство. А це політична інтеграція ОРДЛО без безпекового варіанту", – йдеться в повідомленні.

Княжицький додав, що цей план підтверджений підписами лідерів "нормандської четвірки".

"Так, він (план – Ред.) не набрав ще в силу, але вже став серйозним міжнародним зобов'язанням. Таким чином, Зеленський дійсно не перетнув червоних ліній, але відстрочив їх перехід і зафіксував в комюніке", – застеріг депутат.

Також підтримав Княжицького колега по фракції Ростислав Павленко.

"Я не побачив і не почув нових зобов'язань Росії, але зате почув, і в комюніке відображені нові зобов'язання України. В тому числі, що стосується "формули Штайнмаєра", і того, що через чотири місяці сторони зустрінуться для обговорення політичних та безпекових питань, включаючи проведення виборів. Це нове, цього не було. І це дійсно турбує", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Парламентарій додав, що результати переговорів не дають оптимістичні прогнози, адже виведення військ Росії було би більш вигідним для України.

"І щодо точок розведення, то питання, а чому, например не розвести в Дебальцево? Це українська територія, яка повинна бути під контролем нашого уряду, згідно всіх карт і погоджень. Чому б звідти не вивести російські війська і бойовиків? На жаль, картина результатів переговорів не дуже оптимістична", – підкреслив Павленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі , за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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