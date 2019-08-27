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"ЄС" висунула свою кандидатуру на пост віцеспікера: названо ім'я

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Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" висуне на посаду віцеспікера нової Верховної Ради кандидатуру лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Про це повідомив у вівторок, 27 серпня, представник політсили Артур Герасимов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні відбулося засідання фракції партії "Європейська солідарність". І одноголосно, за однієї людини, яка утрималася, ми ухвалили рішення на посаду віцеспікера висувати українську легенду Мустафу Джемілєва", – розповів він.

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Мустафа Джемілєв може стати віцеспікером

Цензор.НЕТ

За його словами, ця позиція партії доведена колегам по роботі в парламенті, письмово відповідне подання передали керівнику підготовчої групи і у вівторок, 28 серпня, це питання може бути розглянуто.

"ЄС" висунула свою кандидатуру на пост віцеспікера

"ЄС" висунула свою кандидатуру на пост віцеспікера

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що новим віце-спікером Верховної Ради 9-го скликання може стати позафракційний народний депутат Ірина Костанкевич.

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Особи
Мустафа Джемілєв Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
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Serov Oleg
Serov Oleg
там есть одна абсолютная идиотка-федина....ницой,фарион,геращенко в одном флаконе...надо было ее выдвинуть...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Сказываются века татарского ига на Вукраине...
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CARGO 100
CARGO 100
Цыган нет?
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