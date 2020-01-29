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29 січня • оновлено в 14:26
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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"ЄС" виросла, а "Голос" просів: українці розповіли, кого б обрали на виборах до Ради

8.7т
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Поточні рейтинги партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Батьківщина" серед громадян залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня. Тим часом рівень підтримки "Європейської солідарності" виріс у півтора рази, а у "Голосу" просів більш ніж на половину.

Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня на замовлення OBOZREVATEL.

Так, згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм голосом, найчастіше віддали б його за партію:

  • 45,4% – "Слуга народу".

  • 13,8% – "Опозиційна платформа – За життя".

  • 12,3% – "Європейська солідарність".

  • 8% – ВО "Батьківщина".

  • 5,2% – "Сила і честь".

  • 2,9% – "Громадянська позиція".

  • 2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.

  • 2,5% – "Голос".

  • 2,2% – "Українська стратегія Гройсмана".

  • 1,6% – ВО "Свобода".

  • 0,9% – з"Опозиційний блок".

  • 0,6% – "Національний корпус".

  • 0,5% – "Партію Шарія".

  • 1,1% – інші політсили.

Вибори

Вибори

"РБК-Україна"

"ЄС" виросла, а "Голос" просів: українці розповіли, кого б обрали на виборах до Ради

"ЄС" виросла, а "Голос" просів: українці розповіли, кого б обрали на виборах до Ради

Характерно, що у всіх макрорегіонах "Слуга народу" є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає "Європейська солідарність", а третє – ВО "Батьківщина". На сході й півдні другий показник має "Опозиційна платформа – За життя".

"ЄС" виросла, а "Голос" просів: українці розповіли, кого б обрали на виборах до Ради

Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці листопада було зафіксовано значне зниження рейтингу в партії влади "Слуга народу" – на 8,1% проти аналогічного дослідження наприкінці жовтня. Так, у жовтні за "слуг" проголосували б 44% українців, тоді як вже у листопаді тільки 35,9%.

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Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ВО Батьківщина "Опозиційна платформа - За життя" Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Технар Олександр
Технар Олександр
Біда людей нічого не навчила.
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Егеж,в партії Шарія тільки зарегестрованних членів 210 тисяч, а ви йому 0.5% рісуєте, мабуть вам зробили заказ, піарити Смєшко та Порошенко.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
надо же пороха попиарить, деньги отработать.
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