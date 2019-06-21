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"ЄС" випереджає "Голос" і бореться за друге місце з "Опоплатформою"

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Політична партія "Європейська солідарність" долає 5%-ний бар'єр і проходить до Верховної Ради.

За неї готові проголосувати 8,8% громадян, які визначилися і підуть на вибори. Про це свідчать результати соціологічного опитування SOCIS та Комітету виборців України, оприлюднені 21 червня на прес-конференції.

"Європейська солідарність", перша десятка

"Європейська солідарність", перша десятка

Радіо Свобода

Відповідно до результатів соцопитування, лідером перегонів залишається "Слуга народу" з рейтингом 47,6%, на другому місці — "Опозиційна платформа — За життя" (12,4%), на третьому — "Європейська солідарність" (8,8%).

Шанси потрапити до парламенту також мають ВО "Батьківщина" (8,7%) і партія "Голос" (6,8%). Інші політичні сили, як свідчать результати дослідження, не долають прохідного бар'єру.

"ЄС" випереджає "Голос" і бореться за друге місце з "Опоплатформою"

SOCIS і Комітет виборців України

Новини
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Соціологічне опитування проводилося 14-19 червня 2019 року методом стандартизованого інтерв'ю face-to-face. Було опитано дві тис. респондентів. Статистична похибка не перевищує +/- 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що головними опонентами "Європейської солідарності" на дочасних виборах до Верховної Ради є політичні партії та сили, орієнтовані та підтримувані Росією. Це — партії Бойка-Медведчука і Мураєва-Вілкула.

Крім того, лідер "ЄС" прокоментував рішення КСУ визнати указ президента Володимира Зеленського щодо розпуску ВР конституційним. Порошенко висловив готовність до виборів.

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Партія "Європейська солідарність"Партія Вакарчука "Голос"
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леня зе
леня зе
где Партия Шария?хватит лизать шоколадную ///0пу.непройдет кондитер.
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Ш. Олег
Ш. Олег
8 процентов? Цэ пэрэмога, однозначно! Искренне желаю новой маске на старом пропитом лице Петра Алексеевича за оставшееся до выборов время скукожиться до "непроходных" 4-х. Он этого заслужил. :)
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