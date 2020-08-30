"ЄС" вимагає усунення Фокіна з ТКГ через ініціативи щодо Донбасу

Партія "Європейська Солідарність" вимагає відсторонення першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. Його заяви щодо повної амністії, проведення виборів в ОРДЛО та особливого статусу для всього Донбасу загрожують існуванню України як держави. Про це йдеться у офіційній заяві політсили, опублікованій на сайті "ЄС".

"Заява першого заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і "особливого статусу" – це план демонтажу української державності. Якщо в Мінських угодах ідеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Фокін пропонує особливий статус для усього Донбасу. Таким чином, представник України у переговорній групі пропонує росіянам навіть більше, ніж вони просять", – сказано в заяві.

У політсилі наголошують: зазіхання на територіальну цілісність України неприпустимі – від кого би вони не виходили.

"Європейська Солідарність" наголошує, що Україна неподільна. Будь-які посягання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів", – заявили у "ЄС".

Тим більше дивно, на переконання представників політсили, коли такі заяви ретранслюють ті, кому за статусом слід було би відстоювати національні інтереси.

"Позиція української делегації в ТКГ – це питання української державності і національної безпеки. Не можна допустити капітуляції, розхитування ситуації в країні і провокацій подібними заявами. Вкотре вимагаємо від влади негайно оприлюднити позицію української делегації. Замість публікації різноманітних світоглядних позицій Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму", – підкреслили у партії.

У Порошенка наголосили: наразі чинна влада має відсторонити Фокіна – або визнати, що повністю підтримує його пропозиції, які ретранслюють усі вимоги Російської Федерації.

"Європейська Солідарність" вимагає негайного усунення Фокіна зі складу українського представництва у ТКГ, інакше ми будемо вважати, що особливий статус для всього Донбасу – це пропозиція Зеленського. І це змусить нас скоригувати ставлення партії до самого президента і зайняти більш жорстку позицію, розуміючи, що саме він є покровителем капітулянтського курсу", – завершили автори звернення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко назвав вибори на окупованому Донбасі "некомпетентністю або зрадою": на переконання п’ятого президента та членів політичної партії "Європейська Солідарність", лідером якої він є, до проведення виборів в ОРДЛО Україна має повернути собі контроль над російсько-українським кордоном.