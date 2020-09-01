"ЄС" вимагає повернути кошти освітянам і захистити педагогів від епідемії

"Європейська солідарність" зареєструвала законопроєкт про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказала народна депутатка з фракції "Європейська солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що уряд Зеленського забрав 5 мільярдів гривень з освіти, натомість кошти з Фонду боротьби з COVID-19 спрямовані на передвиборчий піар партії влади. В результаті 1 вересня у розпал пандемії школи відкрилися без засобів захисту, наражаючи на небезпеку і дітей, і вчителів.

"Європейська солідарність" реєструє законопроєкт про повернення коштів на освіту і забезпечення засобами захисту освітніх закладів", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Законопроєкт, зокрема, передбачає страхування життя та здоров’я педагогічних та науково-педагогічних працівників на період епідемії коронавірусу; додаткові доплати до заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним закладам, які безпосередньо організовують освітній процес на період епідемії у розмірі 100 відсотків заробітної плати. А також забезпечення освітян сертифікованими засобами індивідуального захисту.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що нинішня влада здатна лише на створення масштабних криз, які лягають на плечі громадян і місцевого самоврядування.

"Насамперед це морально-етична криза сьогоднішньої влади. Це тоді, коли переможно створюється Фонд боротьби з COVID-19, а після того більша частина коштів цього фонду перенаправляється на так зване "Велике будівництво", бо наближаються місцеві вибори. Це коли в освіти забирають понад 5 мільярдів гривень у цей фонд, а потім місцевій владі наказують самостійно забезпечити антисептиками і масками школи. В результаті сьогодні, 1 вересня, у розпал пандемії багато шкіл відкривається без засобів захисту, наражаючи на небезпеку і дітей, і вчителів", – підкреслила вона.

"Це коли МОЗ не може витратити виділені кошти. Це коли МОЗ купує ШВЛ, які поставлять лише через рік. Це коли Верховна Рада України відхиляє пропозицію "Європейської солідарності" про страхування медиків, і сьогодні ми маємо 11 тисяч медичних працівників, які власним коштом лікуються", – додала депутатка.

"Через недолугі і непрофесійні дії урядів Зеленського країна летить у економічну прірву. Можна і надалі все популістично списувати на COVID-19. Але нагадаю, що невиконання бюджету і ненадходження з митниці почалися задовго до пандемії. Замість обіцяного збільшення робочих місць ми сьогодні отримуємо тисячі нових безробітних. Жорсткі карантинні обмеження на початку пандемії вбили малий і середній бізнес. А зараз, коли ситуація погіршується порівняно з весною, розумні карантинні обмеження більше не запроваджуються", – зауважила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Це ще раз свідчить про некомпетентність і нефаховість уряду. Можливо, вони нам пояснять, коли помилялися – зараз чи тоді навесні?" – сказала депутатка.

Вона також закликала президента Зеленського повернутися до своїх конституційних обов’язків.

"Йому є час ходити розносити пошту, є час ходити на футбол, але нема часу займатися прямим конституційними обов’язками", – зауважила депутатка.