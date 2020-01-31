"ЄС" вимагає перевірити, хто оплатив поїздку Зеленського до Оману

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" вимагають розкрити інформацію щодо організації і фінансування поїздки президента України Володимира Зеленського до Оману.
Нардепи направили офіційне звернення на ім'я голови Офісу президента Андрія Богдана для розкриття інформації про підготовку і фінансування таємного відпочинку Зеленського в Омані, – йдеться в тексті релізу на сайті партії.
"З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані, Офіс президента намагається замаскувати подорож під "робочий візит за власний рахунок", – йдеться у зверненні.
Візит Зеленського в Оман
"Однак навіть палким прихильникам президента Зеленського важко повірити, що він за власний кошт взяв у подорож свою держохорону, службовців спецзв’язку і захисту інформації, відповідальних за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та інших працівників. Очевидно, більшість із супроводу президента потрапили в Оман за кошти платників податків", – заначили у пресслужбі.
У політсилі нагадали, що останні соціологічні опитування довели, що українці не вірять у версію з "робочою" поїздкою до Оману. Тому суспільство справедливо прагне знати, скільки "слуга народу" прогуляв на елітному відпочинку в одному з найдорожчих готелів Оману.
"Аби унеможливити зловживання владою з боку президента, необхідно застосовувати функцію парламентського контролю – єдиний механізм для протидії суперечливій інформації про деталі президентської подорожі. Завдяки залученню Рахункової палати, "Європейська солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані та зможе вивести на чисту воду усі корупційні ризики саме цієї поїздки", – зазначили у партії.
Офіційне звернення до Голови Рахункової палати України підписали 6 депутатів фракції "Європейська солідарність". Зважаючи на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.
В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37. Водночас український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.
Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прбув із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо порожній, спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів до Оману й Росії.
Через кілька днів після того, як Зеленський покинув країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який керував 50 років (з 1970 року).
OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати й на те, що президент України провів у арабській країні переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.
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