"ЄС" виграла апеляцію щодо перешкоджання реєстрації кандидатів у Кременчуці

Партія "Європейська Солідарність" захистила реєстрацію своїх кандидатів до Кременчуцької міської ради.

Про це повідомила пресслужба політсили після засідання Харківського апеляційного суду, який розглядав позов представниці "Слуги народу" про оскарження реєстрації кандидатів від опозиційної політичної сили.

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз наголосила, що спроби не допустити до виборів партію в Кременчуці є марними, адже "ЄС" діє в рамках українського законодавства.

"Сподіваюся, що це буде останнє рішення, тому що всі намагання спочатку членів ТВК, потім представників провладної "Слуги народу" заблокувати реєстрацію списку наших кандидатів у Кременчуці зруйновані. Вони ні до чого не призводять, лише витрачаються ресурси, необхідні для виборчої кампанії позиції на те, щоб перебувати в судах як першої інстанції, так і апеляційної", – зазначила вона.

"Якщо б партія "Слуги народу" в Полтавській області витрачала свої фізичні, моральні та інтелектуальні здібності не на те, щоб перешкоджати "Європейській Солідарності" вести виборчу кампанію, а на свою виборчу кампанію, вони б досягли набагато кращого результату", – додала Фріз.

Народний депутат Микола Княжицький наголосив: "Європейська Солідарність" виграла апеляційний суд у кременчуцької мафії. Уже четвертий. Вони намагаються зловживати правосуддям, але марно. Ми переможемо".

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