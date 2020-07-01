ЄС відмовився визнати голосування з "обнулення Путіна" в Криму

ЄС не визнає "голосування" за зміни до Конституції РФ в Криму.

Європейський Союз не визнає "голосування" за зміни до Конституції Російської Федерації на окупованих українських територіях.

Про це представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітер Стано повідомив інформагентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, ЄС залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

"ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. З цієї причини ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", – сказав політик.

Також, на його думку, власники російських паспортів, виданих в районах, які тимчасово не перебувають під контролем українського уряду, всупереч Мінським угодами, не повинні брати участь в голосуваннях, організованих Російською Федерацією.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, журналісти запитали у жителів Криму, як вони ставляться до того, що Володимир Путін буде правити РФ довше, ніж Йосип Сталін СРСР.