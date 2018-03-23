ЄС узгодив позицію щодо етапів Brexit

У березні 2019-го Великобританія має офіційно вийти зі складу ЄС, після чого розпочнеться майже дворічний перехідний період. Такі положення щодо етапів Brexit затвердили на саміті ЄС у Брюсселі.Глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу під час саміту в Брюсселі в п'ятницю, 23 березня, узгодили директиви щодо подальших етапів Brexit. "ЄС ухвалив керівні принципи щодо майбутнього відносин між ЄС та Великобританією після Brexit", - написав на своїй сторінці в Twitter президент Європейської Ради Дональд Туск.

Попередньо очікується, що переговори можуть розпочатися у квітні, як і планувалося. Але можлива угода щодо вільної торгівлі може бути підписана лише після виходу Великобританії з ЄС, який відбудеться у березні 2019 року, зазначає агенція AFP. Після офіційного Brexit розпочнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. Найближчим часом у ЄС планують обговорити майбутні відносини з Великобританією, починаючи з 2021 року.

Учасники саміту домовились у подальшому запропонувати Великобританії всеохопну угоду про вільну торгівлю. Лондон розраховує на глибоку та тісну співпрацю, яка виходить далеко за межі звичайної угоди про вільну торгівлю.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, зокрема, запропонувала, щоб деякі галузі британської економіки і надалі дотримувалися правил, які діють у ЄС, і таким чином були й надалі представлені на внутрішньому ринку Євросоюзу. У Брюсселі поки не готові розглядати варіанти настільки тісної співпраці, оскільки Великобританія виходить не лише зі складу, а й із внутрішнього ринку та митного союзу.