"ЄС" у Страсбурзі бореться за звільнення в’язнів Кремля та нацгвардійця Марківа

П'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, перебуваючи у Страсбурзі (Франція), наголосив на важливості збереження і посилення консолідованого міжнародного тиску на Росію.

Порошенко здійснив перші контакти високого рівня з керівництвом абсолютної більшості політичних груп нового Європейського парламенту, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Також за ініціативи лідера "ЄС" було скликано засідання оновленої Групи друзів європейської України у Європарламенті, яка відіграє роль важливого двигуна у просуванні порядку денного Україна-ЄС у роботі цієї структури.

Під час зустрічей п'ятий президент України закликав європейських депутатів, незважаючи на політичну кон'юнктуру, зберегти єдність і солідарність Європейського Союзу з Україною, забезпечити посилення всебічної підтримки держави у протидії російській агресії, реалізації реформ та поступовому зближенні з ЄС.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС​​"

Порошенко наголосив, що ключовою проблемою на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України є не Мінські домовленості, а брак політичної волі Москви, її бажання відновити політичний та економічний контроль над українською державою.

Тому, за його словами, важливим є збереження і посилення консолідованого міжнародного тиску на Росію, включно з режимом санкцій, для припинення вогню, виведення російських військ та озброєнь з території України, повернення країні контролю над державним кордоном, звільнення всіх українських громадян, незаконно утримуваних в Росії, а також відновлення суверенітету України над окупованими територіями Донбасу та Криму.

Порошенко відзначив необхідність координації зусиль з міжнародними партнерами щодо недопущення повзучої окупації Росією Азовського моря та Керченської протоки, а також щодо звільнення Москвою 24 українських моряків та трьох кораблів, незаконно захоплених 25 листопада 2018 року. На його думку, якщо Росія і надалі нехтуватиме своїми міжнародними зобов'язаннями, доцільним є посилення "азовського пакета" санкцій проти РФ.

Перебуваючи у Страсбурзі, Порошенко обговорив із депутатами Європарламенту питання започаткування справді ефективних і масштабних програм сприяння соціально-економічному розвитку українського Приазов'я.

Особливу увагу євродепутатів він звернув на упереджений та необ'єктивний вирок італійського суду нацгвардійцю Віталію Марківу.

Лідер "ЄС" наголосив на важливості координації зусиль з метою нейтралізації російської дезінформаційної антиукраїнської та антиєвропейської кампанії.

Важливим питанням було зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС, зокрема потреба припинення будівництва російського політично вмотивованого проекту газопроводу "Північний потік-2" і запобігання газовій кризі через завершення контракту на транзит російського природного газу територією України.

Також п'ятий президент України обговорив із євродепутатами стан та перспективи відносин між Україною та ЄС за результатами 21-го саміту 8 липня у Києві, шляхи прискорення імплементаці Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також поглиблення секторальної інтеграції у розвиток ініціативи Порошенка щодо "чотирьох союзів".

У контексті посилення підтримки України на шляху реформ Порошенко закликав депутатів Європарламенту ініціювати перед Єврокомісією та Радою ЄС питання про підготовку нової багаторічної програми макрофінансової допомоги Україні. Було також домовлено про формування оновленої делегації ЄП у складі 16 осіб у рамках Комітету парламентської асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у середу, 17 липня, п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Страсбурзі закликав депутатів Європейського парламенту посилити санкційний тиск на Росію у разі, якщо вона негайно не виконає зобов'язання щодо звільнення українських моряків та політв'язнів.

Також стало відомо, що команда "ЄС" на чолі з лідером партії, п'ятим президентом України Порошенком у Страсбурзі працює над зміцненням проукраїнської коаліції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся