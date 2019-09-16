"ЄС" терміново викликала Пристайка до Ради через Донбас: у чому справа

У партії "Європейська солідарність" звернулись до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра закордонних справ Вадима Пристайко через його заяви про вибори на окупованих територіях.

Про це під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає сайт пресслужби політсили. Крім того, вона наголосила на необхідності запросити також міністра фінансів Оксану Маркарову, щоб розпочати консультації щодо проекту бюджету на 2020 рік.

"Я підтримую колегу з фракції "Голос", аби у п’ятницю був не тільки виступ в рамках години запитань до уряду пані Маркарової, а й пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах по зовнішній політиці, вони є надзвичайно тривожними і парламент має право почути наші позиції в контексті мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію", – наголосила Геращенко.

Ірина Геращенко prm.ua

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести місцеві вибори та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Міністр наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО передбачене мінськими угодами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав головну умову для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. За словами глави держави, вибори в ОРДЛО можливі лише після повного відведення військ. Дане питання також буде обговорюватися на саміті в нормандському форматі.

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