'ЄС' та 'Слуга народу' майже зрівнялися на місцевих виборах – 'Рейтинг'

Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах, партія "Європейська солідарність" майже зрівнялась з партією "Слуга народу", яка стрімко втрачає електоральну підтримку.

Як свідчить дослідження Соціологічної групи Рейтинг, "Слуга народу" за підсумками місцевої кампанії має агрегований результат 14,5%, "Європейська Солідарність" – 13,7%.

Порівняно з виборами до парламенту у 2019 році, "Слуга народу" зменшила свою підтримку утричі (з 43,16% до 14,5%), "Європейська солідарність" зросла з 8,1% до 13,7%.

Третє місце за агрегованим рейтингом посідає "Опозиційна платформа – За життя" з результатом 12,5%. Партія "Батьківщина" посідає п’яте місце із результатом 8,5%, поступившись партії "За майбутнє", яка має 8,6%.

Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

"Наш край" загалом підтримали 3,9%, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, "Перемога Пальчевського" – 0,8%.

Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах – це сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – у районні ради.