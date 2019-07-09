ЄС призначив нового посла в Україні: що відомо

Естонський дипломат Матті Маасікас призначений главою представництва Європейського Союзу в Україні.

"Матті Маасікас призначений главою представництва ЄС в Україні. Наразі він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", – йдеться в повідомленні Європейської служби зовнішніх справ.

Маасікас змінить на цій посаді француза Хьюга Мінгареллі, який очолив представництво ЄС у Києві в 2016 році в рамках планової ротації.

З 2011 до 2016 року Маасікас очолював представництво Естонії в Євросоюзі, але потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом в РФ, проте в Москву дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем в МЗС Естонії.

Матті Маасікас 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Хьюг Мінгареллі заявив, що Європейський союз не може існувати без України. За його словами, "не може бути безпечної Європи без безпечної України".

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