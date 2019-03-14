ЄС призначить спецпредставника по Україні: в Раді відреагували

Резолюція Європарламенту про необхідність призначити спеціального представника ЄС по Криму і Донбасу свідчить про те, що Європа незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Про це розповів у ефірі ObozTV депутат Верховної Ради України від БПП, глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв. За його словами, даний крок дозволить ЄС уважніше стежити за українськими подіями.

"Ця пропозиція ввести посаду, яка буде безпосередньо займатися ситуацією на Донбасі і в Криму. Це ще одне підтвердження чіткої позиції Євросоюзу, що Донбас і Крим — це невід'ємна частина України. Вони будуть уважніше стежити за тим, що відбувається", — зазначив Ар'єв .

"Також, можливо, спецпредставник працюватиме над тим, щоб прилеглі території, які постраждали внаслідок російської агресії, отримували адресну допомогу від Євросоюзу набагато швидше, ніж це відбувається зараз", — додав він.

Депутат зазначив, що Євросоюз зараз "створює всі необхідні структури і умови, щоб протистояти російській агресії у більш активній фазі".

"Раніше Євросоюз, всупереч санкціям, займав м'якшу позицію, намагаючись дипломатичним шляхом домовитися з Росією. Зараз очевидно, що ця тактика не працює. Вони починають займати більш проактивну позицію щодо ситуації навколо російської агресії проти України", — заявив Ар'єв.

З кандидатурою спецпредставника, за його словами, повинні визначитися виконавчі структури ЄС.

"Ідея створення нової структури схвалена, далі це виконання з боку Єврокомісії. Я думаю, що в офісі Федеріки Могеріні визначатимуть і функціональні обов'язки, і розглядатимуть кандидатуру", — додав депутат.

sobkor.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Європарламент закликав ЄС "до критичної і всеосяжної переоцінки своїх відносин із Російською Федерацією", обґрунтувавши це тим, що внутрішня і зовнішня політика Кремля суперечить європейським цінностям. У резолюції зазначено, що ЄС не може бути стратегічним партнером РФ.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram