ЄС посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків корпораціями

До запровадження з січня 2019 року нових правил корпоративного оподаткування Єврокомісію підштовхнув скандал з "панамськими документами".З січня 2019 року в Європейському Союзі діятимуть нові правила корпоративного оподаткування. Згідно з опублікованим у неділю, 30 грудня, повідомленням на сайті Європейської комісії (ЄК), мета узгоджених ще 2016 року нововведень - усунення відповідних прогалин у європейському законодавстві.

Саме завдяки різноманітним недолікам у законодавстві корпорації вдавалися до схем з метою ухилення від податків чи зменшення обсягів податкових відрахувань. Це вчинялося насамперед завдяки реєстрації бізнесу в країнах з низьким рівнем оподаткування, тобто в ошфорах, знаних ще як "податкові оази", зазначається в повідомленні ЄК.

"Важливий крок"

Єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі назвав нововведення "важливим кроком" у боротьбі з тими, хто "намагається скористатися прогалинами в податкових системах країн ЄС з метою уникнення сплати податків на мільярди євро".

Натомість вже з 1 січня всі країни-члени спільноти зобов'язані протидіяти головним формам ухилення від сплати податків. Згідно з новими нормами, всі країни ЄС обкладатимуть податками прибуток, що виводиться в "податкові оази".

Крім того, компанії позбавлять стимулів встановлювати завищені відсоткові платежі за окремими позиками, наданими всередині корпорації, оскільки нові правила передбачатимуть обмеження для розмірів таких виплат. Досі це була досить поширена практика зниження податкових виплат.

Водночас країни-члени ЄС зобов'язані вживати національних заходів протидії будь-яким схемам ухилення від оподаткування в тих випадках, що поки що не регламентовані новими загальними нормами.

До запровадження нових правих Єврокомісію підштовхнув скандал з так званими "панамськими документами", тобто конфіденційними документами, викраденими у компанії Mossack Fonseca. Той скандал пролив світло на те, як сотні великих корпорацій вдаються до численних схем з метою ухилення від сплати податків. Серед глав держав та топ-менеджерів, хто згадувався під час того скандалу, був і президент України Петро Порошенко.