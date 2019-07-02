"ЄС" Порошенка закликала політичні партії підписати Євроатлантичну хартію

Щоб дати відсіч повзучому проросійському реваншу, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав патріотичні сили об'єднатися довкола Євроатлантичної хартії.

Звернення п'ятого президента України опубліковано на офіційній сторінці лідера "ЄС" у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим", – сказав Порошенко.

"Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", – додав він.

Петро Порошенко

Саме тому п'ятий президент України закликав усі патріотичні сили приєднатися до Євроатлантичній хартії.

"Європейська солідарність", наші дипломати і юристи, розробили фундаментальний документ – Євроатлантичну хартію. Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", – зазначив лідер "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про те, що порушення принципу "нічого про Україну без України" — частина російського реваншу.

Він також нагадав, що перед будь-якими контактами з Москвою наші європейські та американські партнери узгоджували позицію із президентом України.

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