"Застосування адмінресурсу": в "ЄС" різко відповіли Гройсману

Протягом усієї виборчої кампанії партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" поводилася максимально коректно по відношенню до політсили прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, як і до всіх учасників перегонів з демократичного табору.

Про це заявила пресслужба полісили. Вона додала, що "ЄС" ніколи не реагувала на звинувачення випади Гройсмана на адресу команди, якій він "цілком і повністю зобов’язаний своїм кар’єрним ростом".

"Кілька років тому його критика могла б виглядати як сміливість. Але тепер, коли лунає в спину, свідчить про зовсім інші риси характеру. Очевидно, ці риси зрозумілі і виборцям", — зазначила "Європейська солідарність".

Європейська солідарність Пресслужба "ЄС"

Вони також заявили, що партія Гройсмана, за даними провідних соціологічних центрів, які не долає п'ятивідсотковий бар'єр.

"В останній соціології навіть вийшло так, що загальний відсоток голосів за підтримку усіх партій склав 100,6%", — прокоментувала "ЄС".

Партія Гройсмана належить до кола тих політичних партій, які розпорошують голоси проєвропейськи орієнтованих виборців і збільшують бонус для п’ятої колони, зазначила партія і додала, що на початку кампанії прем'єр-міністр сам відхилив пропозицію діяти спільно на фоні тих нових викликів, які постали перед країною.

"Вважаємо, що подальша полеміка вже не має сенсу, позаяк вже за лічені дні нас розсудять виборці. А погрози прем’єр-міністра на адресу одного із лідерів перегонів ми розглядаємо як грубе застосування адміністративного ресурсу", — підсумувала "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні запустили брудну політтехнологічну гру, мета якої – маніпуляція думкою виборців напередодні позачергових виборів до Верховної Ради.

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