'ЄС' перейшла в опозицію до партії 'Українська Стратегія Гройсмана' на Вінниччині

Фракція "Європейської солідарності" у Вінницькій обласній Раді, попри власні передвиборчі гасла і заклики до об’єднання, в перший же день роботи сесії покинула залу і заявила про перехід в жорстку опозицію до політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Про це сказано у заяві фракції, яку опублікував "Прямий".

"Фракція політичної партії "Європейська Солідарність" вимушена перейти в опозицію через фактичне створення більшості в обласній раді партіями “Українська стратегія Гройсмана”, “Слуга народу”, “Батьківщина” і “За майбутнє”, перші кроки якої ідуть всупереч з ідеологічними засадами і принципами “Європейської солідарності”, – сказано у заяві.

Нагадаємо, за результатами місцевих виборів, проведених 25 жовтня, "Українська стратегія Гройсмана" сформувала найбільшу фракцію в облраді – 40 мандатів з 84. "Євросолідарність" має наразі 11 мандатів. Виходячи з цього, "Українська стратегія Гройсмана" запропонувала своїх представників на посади голови облради та його заступників. В ході таємного голосування представник "УСГ" В’ячеслав Соколовий отримав 68 голосів "за". Він і очолив облраду. Представника "Євросолідарності" Андрія Гижка підтримали лише 10 депутатів.

У фракції "Української стратегії Гройсмана" дії фракції "ЄС" не коментують. Натомість, на своїй сторінці у Facebook зазначили, що "відкриті до співпраці з усіма проукраїнськими демократичними силами, що представлені в обласній раді".

"Ми дякуємо кожному жителю Вінницької області за підтримку та впевнені, що виправдаємо вашу довіру. Адже для нас кожен житель Вінниччини – важливий!", – йдеться у заяві фракції "Української стратегії Гройсмана".