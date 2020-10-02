"ЄС" оскаржила відмову у реєстрації кандидатів у Кременчуці: під судом зібралася акція протесту

В Окружному адміністративному суді міста Полтава розглядали оскарження відмови територіальної виборчої комісіії в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука. Біля будівлі суду пройшла багатолюдна акція протесту. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій з реєстрацією кандидатів. Про це повідомляє сайт політсили.

Кандидат на посаду міського голови Полтави від "Європейської Солідарності" Андрій Карпов "Полтава" закликав владу припинити виборчі маніпуляції.

Андрій Карпов. eurosolidarity.org

"Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії "Європейської Солідарності". Тому що "ЄС" і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість кременчужанам зробити свій вибір", – закликав Карпов.

На Полтавщині протестували проти недопущення "ЄС" до участі у виборах у Кременчуці eurosolidarity.org

На думку Карпова, подібні методи передвиборчої боротьби дуже нагадують домайданні часи.

"Те, що відбулося зараз на Полтавщині, кидає нас в часи Януковича і до Януковича, коли можна було заради обмеження політичних свобод і демократії просто знімати партії з виборів. Зараз ми – та політична партія, яка нарощує підтримку людей. Очевидно, що коли ми прийдемо до влади, то зробимо так, щоб ніколи реванш був неможливий. Тому важливо захиститися від реваншу зараз", – наголосив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

Учасники акції нагадали: подібні методи політичної боротьби з опонентами використовувалися у часи Януковича eurosolidarity.org

Кандидат на посаду міського голови Кременчука від "Європейської Солідарності" Сергій Ярош висловив сподівання, що суд скасує незаконне рішення ТВК і жодні маніпуляції в інтересах окремих політичних сил не відбудуться.

В акції взяв участь кандидат на посаду міського голови Кременчука від "Європейської Солідарності" Сергій Ярош eurosolidarity.org

"Так сталося, що фіолетова влада Кременчука, користуючись всіляким брудом і брехнею, – вона хоче, щоб та ситуація, яка склалась в місті, залишалась такою ж. Ми ж прагнемо змін. Ми розуміємо, що ТВК находиться під впливом цієї фіолетової команди. Я впевнений, що правда на нашому боці. Заангажоване рішення ТВК обов’язково буде скасовано. Перемога буде за нами. І команда "Європейської Солідарності" буде працювати на благо міста і кременчужан", – підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що згідно соціологічних опитувань рейтинг "Європейської Солідарності" продовжує зростати. При цьому провладна партія "Слуга народу" і далі втрачає підтримку виборців.