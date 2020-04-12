ЄС осадив Росію через призов у Криму: ніколи не визнаємо!

Політика 14:29, 12.04.2020 Оновлено: 14:31, 12.04.2020

Призов жителів анексованого Криму в російську армію порушує міжнародне гуманітарне право.

Як говориться в заяві представника зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, Росія зараз проводить незаконний призов у Криму і місті Севастополі для відбору місцевих жителів до Збройних сил РФ.

Росія проводить незаконний призов у Криму

"ЄС не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові", – підкреслили в Брюсселі.

У заяві наголошується, що РФ "пов'язана міжнародним правом і зобов'язана забезпечувати захист прав людини в Криму".

Як писав OBOZREVATEL, в міському військкоматі Керчі визнали, що "відчувають труднощі" із призовом до російської армії.

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