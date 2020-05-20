"ЄС" назвала "плівки Порошенка і Байдена" російською провокацією

"Плівки" про нібито тиск ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка не мають під собою жодного підґрунтя, але в них зацікавлена Росія.

Більше того, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягнення в американську виборчу кампанію. Таку заяву зробили у партії "Європейська солідарність", повідомляє "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У політичній силі переконані, що зазначені "плівки" – це російська провокація, яка не має нічого спільного з реальністю. Її головна мета – підірвати двопартійну підтримку України з боку США.

Байден і Порошенко Дзеркало тижня

Нагадаємо, 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли датовані 2015-2016 роками.