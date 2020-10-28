"ЄС" наростила підтримку на Миколаївщині – результати паралельного підрахунку

Результати паралельного підрахунку голосів вже засвідчили збільшення підтримки партії на Миколаївщині, оскільки порівняно з минулорічними парламентськими виборами, за "Європейську Солідарність" на цих місцевих виборах віддали свої голоси вдвічі більше виборців.

Як повідомила пресслужба політсили, за попередніми підрахунками, на виборах до Миколаївської обласної ради партія отримує 10,4% голосів, а в деяких громадах на Миколаївщині результат ще кращий:

Баштанська міська рада – 19,3%

Вознесенська міська рада – 14%

Врадіївська селищна рада – 14,4%

Очаківська міська рада – 10,4%

Первомайська міська рада – 17,1%

Южноукраїнська міська рада – 15,37%

Водночас у Баштанській міській раді команда кандидатів від "Європейської Солідарності" обійшла за результатами "ОПЗЖ", які займають лідируючі позиції в області. Також показова перемога команди "Європейської Солідарності" до Первомайської міської ради, яка отримала більшу підтримку, ніж партія "Слуга народу".

Голова Миколаївської територіальної організації партії "Європейська Солідарність" Михайло Талпа зазначив, що перші отриманні результати на місцевих виборах показові за багатьма ключовими пунктами.

"По-перше, люди за рік зрозуміли провальність політики нової влади – замість системної роботи ми отримали критичну ситуацію за багатьма напрямами розвитку держави. По-друге, люди все ж розрізняють відмінність місцевих виборів, тому підтримали реформу децентралізації, започатковану саме нашою командою, яка дала багато переваг для подальшого розвитку громад", – наголосив Михайло Талпа.

Водночас, як зазначили у партії, високий відсоток, отриманий "ОПЗЖ" на Миколаївщині ставить нову задачу перед командою до обласної ради – не допустити зміни проукраїнського курсу розвитку області та прояву будь-який ідей федералізації.

"Я дякую кожному, хто в день голосування віддав свій голос за нас і тим, хто сьогодні продовжує захищати отримані результати партії в селах, селищах та містах області – спостерігачі, члени ДВК, ТВК і самі кандидати. З такою підтримкою ми точно переможемо", – переконаний Талпа.

Наразі продовжується паралельний підрахунок результатів виборів до Миколаївської міської ради. За попередніми даними, "ЄС" отримує 6,95% голосів виборців. Проте, на багатьох дільничних виборчих дільницях міста буде здійснюватися перерахунок голосів через виявлення численних фактів порушення – 28 жовтня Центральна територіальна виборча комісія Миколаєва перераховуватиме бюлетені на 16 ДВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "ЄС" здобула впевнену перемогу на виборах до Рівненської обласної ради, міської ради Рівного, а кандидат від політсили Олександр Третяк виходить у другий тур виборів міського голови.