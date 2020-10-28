"ЄС" на виборах мера Черкас підтримала Віктора Євпака

Партія "Європейська Солідарність" підтримала на виборах міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака. Про це повідомив під час спільного брифінгу у Центральному штабі партії її лідер, п’ятий президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що "Європейська Солідарність" – єдина загальнонаціональна партія проєвропейського спрямування, яка отримала підтримку виборців по всій Україні і з минулих парламентських виборів наростила її удвічі. Також політик закликав усі демократичні проєвропейські партії консолідувати зусилля для підтримки кандидатів від патріотичних сил.

"ЄС" висловила підтримку кандидату у мери Черкас Віктору Євпаку eurosolidarity.org

"Я хочу наголосити, що статус загальнонаціональної парламентської найбільшої опозиційної партіі накладає на нас дуже велику відповідальність. І в цих умовах ми хочемо закликати всіх представників проєвропейських і євроатлантичних сил в черговий раз до об’єднання. Ми твердо переконані, що тільки так ми зможемо перемогти", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".

Порошенко підкреслив: його політсила не вимагає нічого взамін на підтримку.

"Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака. Точніше одна умова була – я можу бути відвертим – і це умова була така, що Віктор має перемогти", – зазначив Порошенко.

Євпак подякував за підтримку партійцям "ЄС" і Порошенку особисто

Порошенко підкреслив, що наразі вкрай важливо усім проєвропейським політичним силам обєднуватися і підтримувати професійних і патріотичних кандидатів.

"Наша партійна організація буде робити все можливе для того, щоб закликати тих, хто нас підтримав, закликати всі проєвропейські євроатлантичні українські політичні сили обов`язково підтримати Віктора. Віктор є український патріот, професіонал і державник", – зазначив п’ятий президент.

Він підкреслив, що сподівається на єднання патріотичних політичних партій довкола приведення до влади гідних кандидатів.

"Я твердо переконаний, що приклад, який продемонструвала "Європейська Солідарність" в Черкасах, наслідують і інші політичні сили для того, щоб продемонструвати об’єднання в тих обласних центрах, в містах, де буде проходити другий тур виборів", – говорить Порошенко.

Зі свого боку кандидат від "Голосу", який боротиметься за мерське крісло у Черкасах у ході другого туру, подякував "ЄС" за підтримку.

"Хочу подякувати п’ятому президенту Петру Олексійовичу Порошенку і партії "Європейська Солідарність" за підтримку мене як кандидата на посаду міського голови міста Черкас від партії "Голос" . Хочу подякувати всім іншим і закликати всі політичні сили, всіх кандидатів, які зараз працюють над другим туром: подивіться на приклад Черкас, коли навколо демократичного кандидата об’єднуються всі проєвропейські, проукраїнські сили заради розвитку своїх міст і всієї України, і по-друге, проти корупції місцевої влади, яка повинна піти в минуле. Я вірю в силу єднання і закликаю всі проєвропейські, демократичні сили об’єднатися в другому турі заради перемоги", – заявив Віктор Євпак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "ЄС" перемогла у 5 регіонах і буде представлена в усіх обласних центрах. Зокрема, партії вдалося провести найбільшу фракцію до Київради.