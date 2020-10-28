'ЄС' на виборах мера Черкас підтримала Віктора Євпака

Партія "Європейська Солідарність" підтримала на виборах міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака. Про це повідомив під час спільного брифінгу у Центральному штабі партії її лідер, п’ятий президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що "Європейська Солідарність" – єдина загальнонаціональна партія проєвропейського спрямування, яка отримала підтримку виборців по всій Україні і з минулих парламентських виборів наростила її удвічі. Також політик закликав усі демократичні проєвропейські партії консолідувати зусилля для підтримки кандидатів від патріотичних сил.

"Я хочу наголосити, що статус загальнонаціональної парламентської найбільшої опозиційної партіі накладає на нас дуже велику відповідальність. І в цих умовах ми хочемо закликати всіх представників проєвропейських і євроатлантичних сил в черговий раз до об’єднання. Ми твердо переконані, що тільки так ми зможемо перемогти", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".

Порошенко підкреслив: його політсила не вимагає нічого взамін на підтримку.

"Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. В цих умовах ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії Голос Віктора Євпака. Точніше одна умова була – я можу бути відвертим – і це умова була така, що Віктор має перемогти", – зазначив Порошенко.

Порошенко підкреслив, що наразі вкрай важливо усім проєвропейським політичним силам обєднуватися і підтримувати професійних і патріотичних кандидатів.

"Наша партійна організація буде робити все можливе для того, щоб закликати тих, хто нас підтримав, закликати всі проєвропейські євроатлантичні українські політичні сили обов`язково підтримати Віктора. Віктор є український патріот, професіонал і державник", – зазначив п’ятий президент.

Він підкреслив, що сподівається на єднання патріотичних політичних партій довкола приведення до влади гідних кандидатів.

"Я твердо переконаний, що приклад, який продемонструвала "Європейська Солідарність" в Черкасах, наслідують і інші політичні сили для того, щоб продемонструвати об’єднання в тих обласних центрах, в містах, де буде проходити другий тур виборів", – говорить Порошенко.

Зі свого боку кандидат від "Голосу", який боротиметься за мерське крісло у Черкасах у ході другого туру, подякував "ЄС" за підтримку.

"Хочу подякувати п’ятому президенту Петру Олексійовичу Порошенку і партії "Європейська Солідарність" за підтримку мене як кандидата на посаду міського голови міста Черкас від партії "Голос" . Хочу подякувати всім іншим і закликати всі політичні сили, всіх кандидатів, які зараз працюють над другим туром: подивіться на приклад Черкас, коли навколо демократичного кандидата об’єднуються всі проєвропейські, проукраїнські сили заради розвитку своїх міст і всієї України, і по-друге, проти корупції місцевої влади, яка повинна піти в минуле. Я вірю в силу єднання і закликаю всі проєвропейські, демократичні сили об’єднатися в другому турі заради перемоги", – заявив Віктор Євпак.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "ЄС" перемогла у 5 регіонах і буде представлена в усіх обласних центрах. Зокрема, партії вдалося провести найбільшу фракцію до Київради.