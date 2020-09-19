ЄС може призупинити безвіз для України, винною буде влада, – Клипуш-Цинцадзе

Якщо українська влада не буде виконувати своїх зобов'язань в частині антикорупційної політики, Європейський Союз може запустити процедуру по призупиненню безвізу для України.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала екс-віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Клипуш-Цинцадзе, коментуючи відповідну заяву західних політиків через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Монобільшість разом з іншими партіями порушила всі засади, які прописані в законі про формування комісії про те, які люди і з якими якостями та вміннями мають обратися. Якщо Україна порушуватиме свої зобов'язання, ЄС може запустити процедуру по призупиненню безвізу. Далі вже ухвалюватиметься рішення, коли і як це зробити", – запевнила політикиня.

За її словами, якщо хтось у владі хоче робити вигляд, що нічого не відбувається і вони всі з німбами на голові, то так не вийде.

"Владі варто унеможливити ухвалення рішень їхньою монобільшістю в парламенті, які би підривали довіру до країни і давали привід нашим міжнародним партнерам говорити про загрозу безвізу, припинення фінансової допомоги та реформ в Україні. І говорити тепер, що це чиясь піар-кампанія, то не думаю, що посольство США чи представництво ЄС, керуються з боку будь-якої політичної сили в Україні", – підсумувала Клипуш- Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці серпня Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.