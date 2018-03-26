"ЕС існує і пручається": Портников пояснив, як Путін об’єднав Європу

Вислання російських дипломатів з країн Європейського Союзу і, ймовірно, Сполучених Штатів стане безпрецедентною демонстрацією єдності Заходу.

Про це у блозі на Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Джерела стверджують, що перше в історії рішення відкликати посла ЄС з Москви для консультацій народилося мало не з політичного анекдоту. Воно стало реакцією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на пропозицію федерального канцлера Ангели Меркель відкликати послів країн-членів ЄС з російської столиці. Орбан - щоб підкреслити всю безглуздість такого кроку - поцікавився, чому тоді не відкликати посла ЄС. І - на його щире здивування - ця ідея була підтримана колегами", – розповідає Портников.

Журналіст також пояснює, що вислати російських дипломатів з країн ЄС вирішили під час іншої дискусії. За його словами, спочатку пропонувалося вислати дипломатів, які працюють при європейських інституціях. Але це рішуче заперечив прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, який нещодавно відвідував Москву і зустрічався з Путіним.

"Справа в тому, що вислання будь-яких дипломатів з Брюсселя – це відповідальність Бельгії, а не всього Євросоюзу. І Мішель резонно поцікавився у колег, чому тільки його країна повинна взяти на себе тягар конфлікту з Москвою. З його доводами погодилися, з'явилася ідея вислання дипломатів з усіх країн Євросоюзу. Зрозуміло, що і в цьому випадку дії кожної з країн будуть різні за ступенем жорсткості. Але сам жест – серйозний і принизливий для Москви", – стверджує Портников.

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Журналіст вважає, що після вислання російських дипломатів з країн ЄС Путіну залишається або зробити вигляд, що нічого не сталося, або самому висилати дипломатів майже з усіх європейських посольств.

"У Кремлі з подивом побачать, що Європейський Союз, дестабілізація якого є однією з головних цілей путінської зовнішньої політики, існує і пручається. І що дії "друзів" в такій конфігурації можуть призвести не до менш сумних наслідків, ніж дії опонентів", – зауважив Портников.

Як повідомляв "Обозреватель", США і ряд країн Євросоюзу 26 березня оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.