ЄС і НАТО розкритикували президентський законопроект про нацбезпеку

Представництва ЄС і НАТО в Україні заявили, що поданий президентом Петром Порошенком у парламент законопроект "Про національну безпеку" суперечить практикам ЄС і НАТО.

Відповідний лист був направлений президенту України Петру Порошенку, голові Верховної Ради Андрію Парубію та секретарю РНБО Олександру Турчинову, повідомила народний депутат про "Блоку Петра Порошенку" Світлана Заліщук у Facebook.

Зокрема в листі наголошується, що законопроект "Про національну безпеку України" не передбачає парламентського контролю за діяльністю СБУ, що є однією із фундаментальних вимог щодо наближення до НАТО.

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Також у листі дипломати висловили стурбованість у зв'язку з положенням про Ставку Верховного Головнокомандувача, "яке не відповідає стандартам і принципам НАТО і може мати суттєвий негативний вплив на принцип цивільного контролю".

Крім того в ЄС і НАТО заявили, що в законі не вистачає прозорості в оборонній сфері.

"Прозорість вимагає повного розкриття відповідної інформації та відомостей органам, що здійснюють громадський та парламентський нагляд (контроль) з метою забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у сфері безпеки та оборони (за винятком державної таємниці та інформації, що стосується спроможностей і має засекречений характер)", - сказано в документі.

Лист підписали голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, посол США в Україні Марі Йованович, глава Представництва НАТО в Україні Олександр Винников і глава Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Кястутис Ланчінскас.

Як повідомляв "Обозреватель", президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про нацбезпеку 23 лютого. При цьому документ був позначений як невідкладний. Раніше в мережі був опублікований повний текст документа.