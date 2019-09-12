ЄС і Канада розгромили ініціативи Зеленського

Заступник голови посольства ЄС в Україні Анніка Вайдеманн і посол Канади в Україні Роман Ващук розкритикували положення законопроекту №1008 про внесення змін до законів про діяльність органів суддівського управління.

Про це йдеться в листі послів на ім'я керівників парламентських комітетів з питань правової політики Ірини Венедиктової і з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначаючи недоліки законопроекту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", внесеного в парламент президентом України Володимиром Зеленським, дипломати вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду і застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Володимир Зеленський

"Будь-яке зменшення кількості суддів Верховного Суду має грунтуватися на ретельному аналізі його поточної структури, навантаженні та юрисдикції. Розширення процесуальних фільтрів і оптимізація структури суду сприяли б зменшенню його навантаження і, отже, дозволили б надалі скоротити кількість суддів, одночасно дотримуючись міжнародних стандартів незалежності судової влади. Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової комісії з етики та доброчесності залишатиметься неефективним, якщо не буде перезапущена Вища рада правосуддя", - вважають посли.

Вони звернули увагу на те, що роль міжнародних експертів в процесі оцінки суддів не повинна бути формальною, а обмеження вибору експертів тільки призначеними членами Громадської ради міжнародних експертів може бути неприйнятним для міжнародних організацій.

Посли ЄС і Канади також закликали ретельно розробити і внести законопроект №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".

Йдеться про прозорість та підзвітність генерального прокурора, що буде відповідати розширенню повноважень, які будуть покладатися виключно на генпрокурора, для забезпечення ефективності виконання цих повноважень і їх відповідності європейським стандартам і конституційним принципам.

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