ЄС без ентузіазму захищає Лондон від Москви

Хто стоїть за отруєнням у Солсбері, досі не доведено. Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. Репортаж з Брюсселя.Британському міністру закордонних справ Борису Джонсону цього понеділка, 19 березня, нетипово не ставили жодних запитань щодо Brexit, тобто про вихід Великобританії з ЄС. Навпаки. Європейський Союз заявив про "неподільну солідарність" із Великобританією, коли йдеться про пошуки того, хто здійснив атаку нервово-паралітичним газом у Солсбері.

Борис Джонсон, який як колишній провідний поборник Brexit завжди наполягав на британській самостійності, нині каже, що його "надихає солідарність, яку ми спостерігаємо". Джонсон знову закидає Росії, що та стоїть за отруєнням у Великобританії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Внаслідок атаки постраждав також британський поліцейський. Російський уряд, як і раніше, відкидає свою відповідальність.

"Абсурдні" виправдання з Москви

Джонсон заявив у Брюсселі, що росіяни спершу стверджували, що вони ніколи не виробляли нервово-паралітичний газ групи "Новачок". Потім вони стверджували, що таки виробляли, але усі запаси було знищено. Найновіша позиція росіян: вони втратили контроль над запасами "Новачка" і вони могли потрапити до Великобританії через діяльність кримінальних угруповань. "Виправдання з російського боку стають дедалі абсурднішими", - заявив міністр закордонних справ.

Європейський Союз підкреслено засудив отруєння 4 березня і "дуже серйозно ставиться до того, що британський уряд вважає, що відповідальною є Російська Федерація". Однак текст, який погодили і опублікували 28 міністрів закордонних справ у Брюсселі не містить однозначного звинувачення проти уряду в Москві. Росію закликають відповісти на всі запитання Великобританії та співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Маас: жодної адекватної альтернативи

Новий міністр закордонних справ Німеччини, Гайко Маас (Heiko Maas), який вперше взяв участь у зустрічі глав МЗС у Брюсселі, висловився по-дипломатичному обережно: "Уся інформація, яку ми маємо, вказує, що немає жодної переконливої альтернативи тій версії, що тут є відповідальність і російської сторони. Якщо з російського боку є хтось, хто може це спростувати, будь ласка, зробіть це". Це слід здійснити у двосторонньому порядку разом з відповідними британськими органами, зазначив Маас. "Однак інформація, яку ми маємо, говорить дещо зовсім інше".

Єдність усіх країн ЄС у солідарності з Великобританією, якої прагнув досягнути Гайко Маас, є вочевидь досягнутою. Однак заява щодо можливого російського зв'язку з отруєнням на британській території, яку всі підтримали одностайно, вийшла розмитою. Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl), яка представляє правопопулістську Австрійську партію свободи, таким непевним результатом залишилася задоволена. Кнайссль закликала спершу точно з'ясувати обставини злочину. Цей процес може зайняти кілька тижнів.

Про якісь штрафні заходи, як-то економічні санкції, на цій зустрічі європейських міністрів поки що не йшлося, запевнили дипломати ЄС. До цього часу Великобританія вислала групу російських дипломатів. Росія відреагувала такими самими заходами. Міністр Маас, відповідаючи на запитання репортерів, також зазначив, що йдеться передовсім про отримання більшої кількості інформації, що для "подальшого ходу речей бцло би неймовірно корисним".

Кремль відкидає британські звинувачення

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон перед тим ще раз доповів колегам-міністрам, як ситуація з розслідуванням виглядає з британського боку. У нього не було жодних сумнівів, що за нападом стоїть російська влада і що Великобританія проводить розслідування, ретельно дотримуючись усіх приписів, які випливають з угоди про заборону хімічної зброї.

Росія перед тим зажадала доступу до проб отрути, яку було використано в Солсбері. Одночасно з проведенням зустрічі європейських міністрів у Брюсселі, речник Кремля у Москві назвав підозри Великобританії цілком безпідставними. "Вони мали би або викласти докази, або рано чи пізно перепросити", - заявив речник Дмитро Пєсков. Російський президент Володимир Путін в неділю, 18 березня, назвав британські закиди "нісенітницею".

Наступна станція: саміт ЄС у четвер

Британська делегація у Брюсселі виходить з того, що на саміті голів держав і урядів наприкінці цього тижня вони продемонструють свою солідарність із Великобританією. Проте дипломати ЄС вважають, що готовність деяких держав виступати проти Росії, по суті, знижується, оскільки британці нині саме залишають Євросоюз.

Борис Джонсон, британський глава МЗС бачить це інакше: "Росіяни більше нас не введуть в оману. Оскільки усі 28 держав за минулі роки у той чи інший спосіб постраждали від підлості росіян, рішучість нині є набагато більшою". Дипломати ЄС однак визнають, що досі британці не змогли представити докази проти Кремля, які б "не мали прогалин, були неспростовними". Але звичайні злочинці взагалі не змогли б використовувати нервово-паралітичний газ. Росія напевно хоче послати сигнал, що колишні російські агенти не є у безпеці, в тому числі і у Великобританії.