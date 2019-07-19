"ЄС": антикорупційні органи не повинні брати участі у брудних політичних іграх

Партія "Європейська солідарність" заявила, що в останній день перед позачерговими виборами у Верховну Раду України спостерігає за "зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера".

"Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються у п'ятницю, 19 липня, не мають жодного відношення ані до "Європейської солідарності", ані до Петра Порошенка, повідомила", - пресслужба політсили і додала, що це відбувається у присутності "телекамер, які, очевидно, потрібні для організації політичної "картинки".

"Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамери тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації", – заявила "ЄС".

Європейська солідарність Пресслужба "ЄС"

Політсила додала, що, коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є "винятково брудною політичною технологією", спрямованою проти "Європейської солідарності". І мета цього – зупинити рух України до ЄС та НАТО, зазначила партія.

"Наголошуємо, ми завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені нашою коаліцією в парламенті і закони про які були підписані Петром Порошенком. Їхня діяльність має бути ефективною і відбуватися поза політичним впливом. Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участь у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям", – пояснила "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресслужба "Європейської солідарності" повідомила, що кіберполіція грубо втручається у виборчий процес.

У Порошенка різко відповіли прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на його заяву про брудну політтехнологічну гру.

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