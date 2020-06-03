Єрмака викрили у підставі Зеленського з призначенням глави Печерської РДА

Народний депутат партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що президент Володимир Зеленський призначив Наталію Кондрашову головою Печерської районної держадміністрації всупереч закону. А підставив його нібито глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. На переконання Лероса, Єрмак зробив це "переслідуючи особисті мотиви".

Нардеп уточнив, що розпорядження Зеленського про призначення Кондрашової було підписано 18 травня. Разом з тим, він опублікував фотографію відповіді Кабміну на його запит, в якому говориться, що ще 8 травня глава КМДА Віталій Кличко відкликав подання на Кондрашову. На цій підставі 13 травня уряд скасував подання кандидатури Кондрашової президенту і 15 травня відправило лист про це Єрмаку.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський колаж

Лерос направив Зеленському заяву, у якій вимагає скасувати призначення Кондрашової, провести службове розслідування про порушення процедури при її призначенні і розглянути питання про звільнення Єрмака з посади керівника ОП.

Разом з тим, як йдеться у Telegram-каналі "ЕрмакOFF", ще за три дні до призначення Кондрашової Єрмак знав, що за законом призначати її не можна. Але чомусь не прибрав цей указ з папки на підпис, тим самим підставивши президента. Як стверджують автори, ще належить з'ясувати, чи попередив Єрмак Зеленського про те, що підписувати дане розпорядження є порушенням закону.

"Або ж, переслідуючи особисті мотиви, він підвів президента України під порушення норм Конституції, закону про столицю і про місцеві держадміністрації", – сказано в каналі.

Geo Leros / Facebook

Geo Leros / Facebook

Geo Leros / Facebook

Geo Leros / Facebook

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