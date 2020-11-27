Єрмак зустрівся з Уманським після скандалу та прийняв його відставку
Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч зі своїм радником Ігорем Уманським, який подав у відставку.
Про деталі зустрічі він повідомив у Facebook, відзначивши, що приймати заяву про звільнення з посади потрібно особисто.
"Сьогодні (27 листопада – Ред.) я зустрівся зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції – це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди. Також я повторив те, що сказав йому по телефону раніше – вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", – написав Ерман.
Глава ОП додав, що поважає роботу і професійний шлях Уманського, тому запросив його на посаду радника.
"За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього. Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас", – додав Єрмак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ігор Уманський подав у відставку 12 листопада. Пізніше він пояснив, що підготував для уряду план виходу з бюджетної кризи, а на його посаді це робити "некоретно і неетично".
Андрій Єрмак заявив, що прийме рішення про звільнення після лікарняного і зустрічі з Уманським.
Тим часом радник голови ОП заявив про масштабні махінації при будівництві доріг в Україні і почав критикувати владу.
Після цього Уманський оголосив, що тимчасово перестане брати участь в ефірах на прохання Єрмака.
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін назвав радника глави Офісу президента Ігоря Уманського алкоголіком.