Єрмак зробив заяву про роботу ТКГ з питань Донбасу: немає сенсу затягувати

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав представників Тристоронньої контатної групи з питань Донбасу не затягувати процес переговорів.

Відповідну заяву він зробив під час наради з питань роботи ТКГ, яку провів президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки у Донецьку область на КПВВ "Майорське".

"Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів", – зазначив Єрмак.

Він додав, що було б непогано, якби більше українських політиків відвідувало лінію розмежування та спілкувалося з військовими й жителями Донбасу.

Крім того, з метою пришвидшення переговорного процесу для досягнення більших результатів у всіх згаданих питаннях і швидшої імплементації домовленостей лідерів країн "Нормандської четвірки" керівник ОПУ запропонував учасникам ТКГ зустрічатися частіше.

Також на засіданні обговорили виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки у грудні 2019 року, а також проблеми, які заважають виконанню цих домовленостей. Було зазначено, що режим всеосяжного та сталого припинення вогню є беззаперечним успіхом на шляху до досягнення миру на Донбасі.

Учасники засідання відзначили і успіхи режиму тиші, запровадженого на Донбасі ще 27 липня. ВІдзначено, що моніторингова місія фіксує значно менше порушень.

"Два місяці триває режим тиші. Попри поодинокі та неприцільні постріли, режим дотримується. Ми маємо підстави вважати, що "тиша" продовжиться", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Також під час наради обговорили просування у питанні дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках, а також у питанні розмінування території Донбасу та можливого відкриття більшої кількості КПВВ.

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