Єрмак зробив заяву про масштабний обмін полоненими з Росією

Кирило Лютий Політика 00:20, 14.09.2020

Україна вступить в переговори з Росією щодо масштабного обміну полоненими. У кожної зі сторін у списках є близько 100 чоловік.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" увечері в неділю, 13 вересня.

Він заявив, що питання з російською стороною буде обговорюватися в найближчі дні. За його словами, повернення українців з полону – пріоритет.

"Безумовно, ми постійно працюємо, тому що у нас є чітке завдання від президента, і повернення полонених – наш пріоритет. Ми очікуємо, що вже на найближчих засіданнях, які пройдуть в найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полоненими. На сьогоднішній день в списках з кожного боку приблизно по 100 чоловік", – розповів Єрмак.

Як писав OBOZREVATEL, Єрмак раніше заявив, що за підсумками переговорів з помічниками Путіна в Берліні представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста нададуть безперешкодний доступ до всієї непідконтрольної території Донбасу до кінця вересня, що має прискорити процес обміну полоненими.

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