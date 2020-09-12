Єрмак заявив, що в Україні мир на Донбасі потрібен не всім

Кирило Лютий Політика 18:57, 12.09.2020 Оновлено: 19:46, 12.09.2020

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що всередині країни не всім потрібен мир на Донбасі.

Головним підсумком переговорів радників лідерів нормандської четвірки Єрмак назвав підтримку припинення вогню всіма сторонами, передає Укрінформ.

Глава ОП визнав, що режим тиші намагалися зірвати, але запевнив, що він триватиме незважаючи на подібні спроби.

"[Режим припинення вогню] не влаштовує не тільки наших ворогів, але і ворогів, що протидіють цьому всередині країни – не всім потрібен мир", – заявив Єрмак.

Він додав, що "це найдовший термін припинення вогню, існуючий протягом усієї війни".

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський зазначив, що на "нормандських" переговорах політичних радників глав України, РФ, Франції і Німеччини вдалося обговорити в повному обсязі питання, але головним підсумком стало продовження режиму тиші на Донбасі.

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