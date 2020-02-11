Єрмак заявив про поступливість нового "куратора" Путіна на Донбасі

Нинішній куратор "Л/ДНР" (офіційно – заступник голови адміністрації Володимира Путіна) Дмитро Козак значно поступливіший, ніж його попередник Владислав Сурков.

Про це в ефірі телеканалі "Україна 24" заявив помічник президента Зеленського Андрій Єрмак. За його словами, конструктивний діалог саме з Козаком зробив можливим обмін утримуваними особами, в процесі якого до України повернулися українські моряки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Андрій Єрмак ТСН

"Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і щодо тих питань, щодо яких я з ним комунікував, можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що трапилося", – сказав Єрмак.

Водночас помічник Зеленського звернув увагу на те, що указу про звільнення Суркова з посади помічника президента РФ так поки й не бачив.

Крім того, Єрмак запевнив, що глава української держави щиро бажає завершити конфлікт на Донбасі й робить для цього все необхідне.

"Я вірю в те, що президент Зеленський щиро хоче припинити війну, і я переконаний в тому, що наша країна сьогодні вживає всіх необхідних заходів для того, щоб це відбулося, на всіх рівнях – і в "нормандському форматі", і в Мінську", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!