Єрмак заявив про поступливість нового "куратора" Путіна на Донбасі

Нинішній куратор "Л/ДНР" (офіційно – заступник голови адміністрації Володимира Путіна) Дмитро Козак значно поступливіший, ніж його попередник Владислав Сурков.
Про це в ефірі телеканалі "Україна 24" заявив помічник президента Зеленського Андрій Єрмак. За його словами, конструктивний діалог саме з Козаком зробив можливим обмін утримуваними особами, в процесі якого до України повернулися українські моряки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Андрій Єрмак
ТСН
"Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і щодо тих питань, щодо яких я з ним комунікував, можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що трапилося", – сказав Єрмак.
Водночас помічник Зеленського звернув увагу на те, що указу про звільнення Суркова з посади помічника президента РФ так поки й не бачив.
Крім того, Єрмак запевнив, що глава української держави щиро бажає завершити конфлікт на Донбасі й робить для цього все необхідне.
"Я вірю в те, що президент Зеленський щиро хоче припинити війну, і я переконаний в тому, що наша країна сьогодні вживає всіх необхідних заходів для того, щоб це відбулося, на всіх рівнях – і в "нормандському форматі", і в Мінську", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу. Причиною його відставки стала "зміна курсу в українському напрямі".
Передбачається, що бурхлива діяльність Владислава Суркова, який пішов із посади помічника глави РФ, щодо дестабілізації ситуації в Україні зупинилася після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.
Стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади завдяки подіям в Україні.
Військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний опір" Юрій Карін вважає, що після президентських і парламентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін, усвідомивши провал Кремля, змінив тактику щодо Донбасу, що і призвело до відставки його помічника Владислава Суркова.
На думку журналіста й блогера Дениса Казанського, після відставки помічника глави РФ Владислава Суркова ніхто не буде домагатися незалежності терористичних "Л/ДНР".
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