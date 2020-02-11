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11 лютого • оновлено в 11:06
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Єрмак заявив про поступливість нового "куратора" Путіна на Донбасі

12.7т
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Нинішній куратор "Л/ДНР" (офіційно – заступник голови адміністрації Володимира Путіна) Дмитро Козак значно поступливіший, ніж його попередник Владислав Сурков.

Про це в ефірі телеканалі "Україна 24" заявив помічник президента Зеленського Андрій Єрмак. За його словами, конструктивний діалог саме з Козаком зробив можливим обмін утримуваними особами, в процесі якого до України повернулися українські моряки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

ТСН

"Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і щодо тих питань, щодо яких я з ним комунікував, можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що трапилося", – сказав Єрмак.

Водночас помічник Зеленського звернув увагу на те, що указу про звільнення Суркова з посади помічника президента РФ так поки й не бачив.

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Крім того, Єрмак запевнив, що глава української держави щиро бажає завершити конфлікт на Донбасі й робить для цього все необхідне.

"Я вірю в те, що президент Зеленський щиро хоче припинити війну, і я переконаний в тому, що наша країна сьогодні вживає всіх необхідних заходів для того, щоб це відбулося, на всіх рівнях – і в "нормандському форматі", і в Мінську", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Владислав Сурков Дмитро Козак Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
В РФ на сегодняшний день практически русифицированы все составляющие федерации. Уничтожена уникальная культура, традиции, язык большинства народностей РФ. Укаинци же столетиями сопротивлялись, устояли против советизации и поголовной русификации, смогли сохранить культуру, традиции, мову. Вот это и бесит больше всего всех московских правителей.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
В срало Украине!, из жизни. По методичкам работает только твоя тупая ботоферма.
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0
В срало Украине!
В срало Украине!
Kozak Ladya, из какой методички этот тynой бред?
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1
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Делать работу без результатов? Украина не контора "напрасный труд"...
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1
В срало Украине!
В срало Украине!
Кунецкая Раїса, Украина вообще не "труд".
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Лучше расскажи когда уже закон примете - О невыполнении предвыборных обещаний, от 25 лет до пожизненного?
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