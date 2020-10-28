Єрмак заявив про свою вирішальну роль у закінченні війни на Донбасі
Голова офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що його роль може стати непересічною в питанні закінчення війни на Донбасі.
Крім того, він переконаний, що такої самої думки дотримується й президент Володимир Зеленський. Своїми думками щодо цього очільник ОПУ поділився в інтерв'ю "Бабелю".
Зокрема, журналіст нагадав Єрмаку, що Зеленський раніше заявив про те, що країні буде потрібна інша людина, якщо йому не вдасться завершити війну. Продовжуючи тему, інтерв'юер запитав, чи є Єрмак тим менеджером, який має закінчити війну?
"Напевно, я людина, яка, на думку президента, зіграє велику роль у цьому питанні. Я дорожу цією довірою і покладеною місією", – відповів голова ОПУ.
На уточнювальне питання, що може бути маркером того, що Росія готова йти на поступки, він сказав, що таким маркером може стати підписання будь-якого документу, який припинить війну.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у березні Єрмак намагався виправдати підписання учасниками ТКГ у Мінську домовленостей про створення органу, яким би фіксувалася суб'єктність ОРДЛО.
У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Голова ОПУ підтвердив підписання документу про необхідність створення консультативної ради, до якої мали увійти представники ОРДЛО.
Він запевняв, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.
Утім насправді в документі про створення консультативного органу передбачалося, що його учасників від "Л/ДНР" мали би право обирати саме представники тієї сторони.