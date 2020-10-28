Єрмак заявив про свою вирішальну роль у закінченні війни на Донбасі

Вікторія Довгань Політика 10:33, 28.10.2020 Оновлено: 11:34, 28.10.2020

Голова офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що його роль може стати непересічною в питанні закінчення війни на Донбасі.

Крім того, він переконаний, що такої самої думки дотримується й президент Володимир Зеленський. Своїми думками щодо цього очільник ОПУ поділився в інтерв'ю "Бабелю".

Зокрема, журналіст нагадав Єрмаку, що Зеленський раніше заявив про те, що країні буде потрібна інша людина, якщо йому не вдасться завершити війну. Продовжуючи тему, інтерв'юер запитав, чи є Єрмак тим менеджером, який має закінчити війну?

"Напевно, я людина, яка, на думку президента, зіграє велику роль у цьому питанні. Я дорожу цією довірою і покладеною місією", – відповів голова ОПУ.

На уточнювальне питання, що може бути маркером того, що Росія готова йти на поступки, він сказав, що таким маркером може стати підписання будь-якого документу, який припинить війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у березні Єрмак намагався виправдати підписання учасниками ТКГ у Мінську домовленостей про створення органу, яким би фіксувалася суб'єктність ОРДЛО.

  • У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Голова ОПУ підтвердив підписання документу про необхідність створення консультативної ради, до якої мали увійти представники ОРДЛО.

  • Він запевняв, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.

  • Утім насправді в документі про створення консультативного органу передбачалося, що його учасників від "Л/ДНР" мали би право обирати саме представники тієї сторони.

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