Єрмак заявив про свою вирішальну роль у закінченні війни на Донбасі

Голова офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що його роль може стати непересічною в питанні закінчення війни на Донбасі.

Крім того, він переконаний, що такої самої думки дотримується й президент Володимир Зеленський. Своїми думками щодо цього очільник ОПУ поділився в інтерв'ю "Бабелю".

Зокрема, журналіст нагадав Єрмаку, що Зеленський раніше заявив про те, що країні буде потрібна інша людина, якщо йому не вдасться завершити війну. Продовжуючи тему, інтерв'юер запитав, чи є Єрмак тим менеджером, який має закінчити війну?

"Напевно, я людина, яка, на думку президента, зіграє велику роль у цьому питанні. Я дорожу цією довірою і покладеною місією", – відповів голова ОПУ.

На уточнювальне питання, що може бути маркером того, що Росія готова йти на поступки, він сказав, що таким маркером може стати підписання будь-якого документу, який припинить війну.

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