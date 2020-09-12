Єрмак заявив про прогрес в обміні полоненими і новому рівні переговорів з Росією

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ до всієї непідконтрольної Україні території Донбасу до кінця вересня. Це може прискорити процес обміну полоненими.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час робочої поїздки до Одеси, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, така домовленість була досягнута на зустрічі радників "Нормандської четвірки" в Берліні 11 вересня.

"Було також досягнуто домовленості, що до кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян, які там перебувають. І ми очікуємо, що це дуже прискорить процес обміну і повернення наших громадян", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що на зустрічі радників глав "Нормандської четвірки" брали участь спецпредставник голови ОБСЄ, координатор Тристоронньої контактної групи Хайді Грау і глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік, що, за його словами, означає вихід взаємодії і роботи двох форматів на більш високий рівень .

"Під час цієї зустрічі, це було вперше за кілька останніх років, були присутні посол Грау і посол Чевік, які обіймають керівні посади сьогодні процесом в Мінську. Це означає, що взаємодія і скоординована робота двох форматів вийшли ще на більш високий рівень, і ми очікуємо конкретних результатів цього вже на найближчому тижні, 15 вересня, коли відбудеться відеоконференція ТКГ", – сказав Єрмак.

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