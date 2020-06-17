Єрмак заявив про "грандіозні плани" Зеленського і другий термін президентства

Політика 12:09, 17.06.2020 Оновлено: 12:42, 17.06.2020

Президент України Володимир Зеленський прийме рішення про висунення своєї кандидатури на другий термін, виходячи з думки українців.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Lb.ua заявив, що у глави держави дуже багато планів. Не вистачить і чотирьох термінів.

"Рішення буде приймати президент. Якби він спитав мою думку, я б відповів так: рішення потрібно приймати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто їм виконано. На сьогоднішній день у нього настільки грандіозні плани..." – сказав Єрмак.

При цьому глава ОП підкреслив, що для Зеленського "в першу чергу важлива думка людей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх передвиборчих обіцянок.

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