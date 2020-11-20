Єрмак запропонував нову кандидатуру посла в США – ЗМІ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента кандидатуру колишньої міністерки фінансів Оксани Маркарової на посаду посла в США.

Як написав Кулеба в Facebook, процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час.

"У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ", – зазначив він.

Водночас глава МЗС назвав маячнею, що Маркарову відправляють лише "вибивати гроші з МВФ".

"Колишня і успішна міністерка фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом", – додав Кулеба.

Він наголосив, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США.

Раніше ZN.UA повідомило з посиланням на джерело в Офісі президента, що ідею про призначення Маркарової послом в США вніс глава ОП Андрій Єрмак.

"Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на гарному рахунку", – відзначили в Офісі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у грудні 2019 року призначив Володимира Єльченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в США.

Маркарова обіймала посаду міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука з червня 2018 року до березня 2020 року.