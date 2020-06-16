Єрмак замкнув на собі потоки "скруток" у податковій, – Лерос
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак може бути причетний до незаконної діяльності, на якій погорів перший заступник начальника ГУ Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко.
Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос, коментуючи скандал із хабарем у 6 млн доларів.
"Я робив звернення до НАБУ з проханням допитати трьох осіб, з якими Єрмак контактував із проханням зберегти його (Ільяшенко – Ред.) на посаді заступником. З огляду на натуру Ілляшенка, і подивившись його історію роботи в податковій, то це людина, яка починає працювати під будь-яку систему. Саме те, що стосується "скруток" та інших (корупційних – Ред.) моментів. Тому я не здивований, що Єрмак замкнув на собі всі ці потоки і конкретну людину, яка була архітектором цих "скруток", – повідомив Лерос.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ 12 червня затримало кількох людей, зокрема першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, при передачі хабара в розмірі $6 млн.
За інформацією журналіста Юрія Бутусова, серед затриманих також директор із правових питань компанії Злочевського Burisma Андрій Кіча.
У НАБУ і САП заявили, що до закриття справи проти Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генерального прокурора.
Офіс генпрокурора почав службове розслідування щодо свого співробітника.
Затриманого під час передачі хабара в $6 млн першого заступника начальника ГУ Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов'язків.