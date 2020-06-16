Єрмак замкнув на собі потоки 'скруток' у податковій, – Лерос

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак може бути причетний до незаконної діяльності, на якій погорів перший заступник начальника ГУ Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко.

Про це в інтерв'ю Яніні Соколовій розповів народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос, коментуючи скандал із хабарем у 6 млн доларів.

"Я робив звернення до НАБУ з проханням допитати трьох осіб, з якими Єрмак контактував із проханням зберегти його (Ільяшенко – Ред.) на посаді заступником. З огляду на натуру Ілляшенка, і подивившись його історію роботи в податковій, то це людина, яка починає працювати під будь-яку систему. Саме те, що стосується "скруток" та інших (корупційних – Ред.) моментів. Тому я не здивований, що Єрмак замкнув на собі всі ці потоки і конкретну людину, яка була архітектором цих "скруток", – повідомив Лерос.

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