Єрмак заговорив про швидку зустріч у "нормандському форматі"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 30 жовтня зустрівся із послами країн "Великої сімки" та розповів їм про процес підготовки до чергового

"нормандського саміту".

Як повідомила пресслужба ОПУ, Єрмак наголосив, що наразі триває активний діалог на рівні радників "нормандської четвірки".

За його словами, це відбувається в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів "нормандського формату".

Крім того, керівник Офісу президента закликав послів країн G7 та уряди їхніх держав підтримати Україну в захисті позицій та закликати всі сторони дотримуватися режиму тиші.

Єрмак акцентував увагу на тому, що питання досягнення миру на Донбасі, яке й обговорюватиметься на "нормандському саміті", є пріоритетним для влади та особисто для глави держави Володимира Зеленського.

Також очільник ОПУ розповів партнерам України про зрив 100-денного перемир'я на Донбасі російськими окупантами, що призвело до загибелі двох українських воїнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: