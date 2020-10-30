Єрмак заговорив про швидку зустріч у "нормандському форматі"
Голова ОПУ закликав Захід підтримати мирні прагнення України
Він назвав припинення війни на Донбасі головною ціллю президента
Єрмак також нагадав про зрив перемир'я з боку терористів РФ
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 30 жовтня зустрівся із послами країн "Великої сімки" та розповів їм про процес підготовки до чергового
"нормандського саміту".
Як повідомила пресслужба ОПУ, Єрмак наголосив, що наразі триває активний діалог на рівні радників "нормандської четвірки".
За його словами, це відбувається в контексті підготовки найближчим часом саміту лідерів "нормандського формату".
Крім того, керівник Офісу президента закликав послів країн G7 та уряди їхніх держав підтримати Україну в захисті позицій та закликати всі сторони дотримуватися режиму тиші.
Єрмак акцентував увагу на тому, що питання досягнення миру на Донбасі, яке й обговорюватиметься на "нормандському саміті", є пріоритетним для влади та особисто для глави держави Володимира Зеленського.
Також очільник ОПУ розповів партнерам України про зрив 100-денного перемир'я на Донбасі російськими окупантами, що призвело до загибелі двох українських воїнів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що всі результати, яких вдалося досягти у врегулюванні конфлікту на сході України, було отримано завдяки "нормандському формату" переговорів, де був присутній президент РФ Володимир Путін.
Тому, на думку міністра, ці перемовини не вичерпали себе.
Натомість віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що термін в один рік для завершення війни на Донбасі, який собі поставив президент України Володимир Зеленський, спливає 9 грудня – у річницю саміту "нормандської четвірки", який відбувся 9 грудня 2019 року.