Єрмак задумав відправити у відставку Венедіктову, – Бутусов

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито веде у Верховній Раді переговори за відставку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, попри те, що на час коронавірусу цей процес було трохи призупинено, очевидно, після одужання керівник ОПУ докладе всіх зусиль, щоб винести питання на голосування в зал парламенту.

"Імовірність звільнення Венедіктової з ініціативи Банкової, звичайно, висока. Єрмак не діє без підтримки, так що "слуги" дадуть багато голосів. А добрати серед депутатських груп і фракцій ті, яких не вистачатиме, теж можна без проблем – це означає отримати можливість позакривати різні незручні кримінальні справи, під таке завжди знайдуться бажаючі", – написав він.

Журналіст заявив, що мета глави ОП – "прибрати до рук і посаду генпрокурора". Він зазначив, мовляв, кого буде висунуто в нові генпрокурори – поки не озвучується, але від якої групи впливу буде кандидат вже зрозуміло.

"Єрмак зазнав поразки, спробувавши швидко призначити свого прокурора САП і звільнити директора НАБУ, а зараз він нібито розраховує отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю МВС, отримавши в свої руки ГПУ", – припустив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість респондентів висловили недовіру до всіх політиків, чиї прізвища було представлено в опитувальнику Центру Разумкова. Згідно з результатами, найменше українці довіряють главі Офісу генерального прокурора Ірині Венедіктовій і керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.